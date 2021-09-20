Juventus, Milan’ı da geçemedi! Cristiano Ronaldo ise atmaya devam ediyor

İtalya Serie A'nın 4. haftasında ligde bu sezon ilk 3 maçında hiç galip gelemeyen Juventus ile sezona 3'te 3 ile başlayan Milan kozlarını paylaştı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 4. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Juventus'un üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı 76. dakikada Milan, Hırvat golcüsü Ante Rebic ile skorda 1-1 eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmayınca Juventus ile Milan, 1-1 berabere kaldı ve iki takım da birer puana razı oldu. Bu sonuçla Juventus'un ligde galibiyet hasreti devam etti. Siyah-beyazlı takım, 4. maçında 2. beraberliğini alırken, 2 puanla 18. sırada yer aldı.
Konuk Milan ise bu sezonki ilk puan kaybını yaşarken, 10 puanla 2. basamakta yer buldu. Ligin 4. haftasında oynanan bir diğer maçta, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, konuk ettiği Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.
RONALDO'DAN 3 MAÇTA 4 GOL
Cristiano Ronaldo ise 12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'da müthiş bir performans sergiliyor. 36 yaşındaki ilk çıktığı maçta Newcastle United'a 2 gol atarak 4-1'lik galibiyette başrol oynamıştı.
Ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçında da gol atan Ronaldo, geçtiğimiz gün de West Ham United ağlarını havalandırdı.