"Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı, haftanın ilk gününde en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kritik toplantı gündeminin koronavirüs salgını, aşı çalışmaları, salgına yönelik önlem ve tedbirler olması beklenirken öte yandan yerli aşı TURKOVAC için de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son duruma ilişkin açıklama yapması öngörülüyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati belli oldu mu?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı, son olarak 6 Eylül tarihinde yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önümüzdeki hafta yani 20 Eylül'de yapılması bekleniyor…
Kabine Toplantısı tarihi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: PAZARTESİ BAŞLIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftaki Bilim Kurulu'nun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Pazartesiden itibaren iki doz aşılama oranları gösteren haritanın paylaşılacağının bilgisini aktardı. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;
Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.
Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.
Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik.
Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz."