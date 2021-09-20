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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Kazanmayı hak ettik

Kazanmayı hak ettik
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. G.Saray karşılaşmasının zor olacağını bildiklerini ifade eden Korkmaz, "Takımıma, özellikle koşucu oyunculara engel olmamız ve onlara karşı aynı reaksiyonu göstermemiz gerektiğini anlattım. Bunu yaptık. Futbolcularımızın hem oynadıkları futbol hem de mücadeleleriyle galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

FATİH TERİM'LE TARTIŞMADIM
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında bir sorun olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Benimle Fatih hoca arasında bir tartışma olmadı. Benim bir teknik direktöre, Fatih Terim'e saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok. Benim hiçbir meslektaşıma karşı saygısızlığım olmaz" yanıtını verdi.

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