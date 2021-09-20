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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Kendinizle gurur duyun

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kendinizle gurur duyun

Deneyimli hoca soyunma odasında yaptığı konuşmada, “Mücadele etiğimiz zaman yenemeyeceğimiz rakip olmadığını gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi

Beşiktaş, Antalya maçına 6 eksikle çıkarken iki de oyun sırasında sakat verdi. Rotasyonlu kadro 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılar, sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. 90 dakika sonunda ise soyunma odasında büyük bir coşku vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, talebelerine yönelik yaptığı konuşmada, "Futbolun içerisinde çok az denk gelebileceğimiz bir gece yaşadık. Bütün tersliklere rağmen mücadeleyi bırakmadınız. Burada güzel birliktelik oluşturduk. Kalitenizi sahaya yansıtarak kazandık. Kendinizle gurur duymalısınız. Beşiktaş'a ve kendinize yakışır bir şekilde sahaya koyduğunuz istek ve arzunun karşılığını aldık. Mücadele ettiğimizde kazanamayacağımız maçın olmadığını herkese gösterdik. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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