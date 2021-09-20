Kendinizle gurur duyun

Deneyimli hoca soyunma odasında yaptığı konuşmada, “Mücadele etiğimiz zaman yenemeyeceğimiz rakip olmadığını gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi
Beşiktaş, Antalya maçına 6 eksikle çıkarken iki de oyun sırasında sakat verdi. Rotasyonlu kadro 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılar, sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. 90 dakika sonunda ise soyunma odasında büyük bir coşku vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, talebelerine yönelik yaptığı konuşmada, "Futbolun içerisinde çok az denk gelebileceğimizbir gece yaşadık. Bütün tersliklere rağmen mücadeleyi bırakmadınız. Burada güzel birliktelik oluşturduk. Kalitenizi sahaya yansıtarak kazandık. Kendinizle gurur duymalısınız. Beşiktaş'a ve kendinize yakışırbir şekilde sahaya koyduğunuzistek ve arzunun karşılığını aldık. Mücadele ettiğimizde kazanamayacağımız maçın olmadığını herkese gösterdik. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.