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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Kocaman’dan ağır darbe

Kocaman’dan ağır darbe
MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla önemli bir galibiyet alırken, bu sezon ligde 5. haftada ilk galibiyeti ile birlikte ilk puanlarını da almayı başardı. Kocaman çalıştırdığı takımlarda da Fenerbahçe'ye karşı sekizinci galibiyetine imza attı. Eski takımına karşı 25 maçta teknik direktör olarak sahaya çıkan Kocaman, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Aykut Kocaman Başakşehir'in başında da Fenerbahçe karşısında 3'üncü maçında 2. galibiyetine ulaştı.

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Kocaman’dan ağır darbe
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