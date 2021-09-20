Yeni eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci KYK burs başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Geri ödemeli olarak verilen kredi imkanı ile karşılıksız olarak verilen burs imkanından yararlanmak isteyenler başvuruların başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrilmiş olup "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?" sorularına da yanıt aranıyor. KYK burs başvuruları için GSB'den resmi açıklama ise henüz gelmedi.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KİMLER KYK BURS ALABİLİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.