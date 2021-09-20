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Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:11 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:12

KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK yurt yedek sonuçları için gözler GSB’ye çevrildi!

KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK yurt yedek sonuçları için gözler GSB’ye çevrildi!

KYK yurt sonuçlarının açıklanması ile birlikte belirtilen yurtlara yerleşen adaylar ve yedek listeye girenlerin isim listesi belli oldu. Ücretlerini ödeyenler işlemlerini belirtilen tarihe kadar gerçekleştirecek olup şimdi ise gözler KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu konu ile ilgili açıklama yaparken “KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aranıyor. 2021 KYK yurt yedek sonuçları için gözler GSB’de!

Yedek yurt sırası bekleyen öğrenciler KYK yurt yedek sonuçları hakkında araştırmalara başladı. İlk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sonraki haftalarda ise yedek yerleştirmeler her Pazartesi ve Perşembe günleri yapılmaya devam edilecek. Bu kapsamda; KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK yurt yedek sonuçları için gözler GSB'de!

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

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KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK yurt yedek sonuçları için gözler GSB’ye çevrildi!
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