Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı geriden gelip yendi
Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:20

La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı geriden gelip yendi

AA
La Liga’da Real Madrid, Valencia’yı geriden gelip yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid, Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçı 86. ve 88. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı.

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Valencia, Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Duro'nun attığı golle öne geçti. Fakat Real Madrid, Vinicius Junior'un 86 ve Benzema'nın 88. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid 13 puanla liderliğini sürdürdü. 10 puanda kalan Valencia ise 3. sırada yer aldı.

REAL MADRİD'DE BENZEMA FIRTINASI

Real Madrid'de Benzema fırtınası devam ediyor. Fransız forvet Karim Benzema bu sezon oynadığı 5 maçta 6 gol ve 5 asistle takımına büyük katkı sağlıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 19 Eylül 2021 MasterChef kim elendi? Herkesi şaşırtan isim, kimse beklemiyordu...
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Son dakika haberi: Antalya’da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı!
İhbar tazminatına hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?
Son dakika: Lionel Messi’den Pochettino’ya olay tepki! Oyundan çıkarken...
Bakan Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika haberi: Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe için sert tepki! "Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece..."
Fahiş fiyatla mücadelede son dakika gelişmesi: Hal yasası geliyor
Bu şirketlerde çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika: Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vuran olay! Serkan, Muslera’yı çıldırttı
ARKADAŞINA GÖNDER
La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı geriden gelip yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA