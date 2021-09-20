La Liga’da Real Madrid, Valencia’yı geriden gelip yendi

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Valencia, Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Duro'nun attığı golle öne geçti. Fakat Real Madrid, Vinicius Junior'un 86 ve Benzema'nın 88. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.
Real Madrid 13 puanla liderliğini sürdürdü. 10 puanda kalan Valencia ise 3. sırada yer aldı.
REAL MADRİD'DE BENZEMA FIRTINASI
Real Madrid'de Benzema fırtınası devam ediyor. Fransız forvet Karim Benzema bu sezon oynadığı 5 maçta 6 gol ve 5 asistle takımına büyük katkı sağlıyor.