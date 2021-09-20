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Giriş Tarihi: 20.9.2021 22:11 Son Güncelleme: 20.9.2021 22:21

Lionel Messi'nin oyundan alınma nedeni ortaya çıktı!

Lionel Messi’nin oyundan alınma nedeni ortaya çıktı!

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Lyon ile karşılaşan PSG, son dakikada Icardi ile bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadelenin en çok konuşulan konusu ise 76. dakikada oyundan alınan Lionel Messi'nin tepkisi oldu. Fransız basını, Pochettino'nun Messi'yi neden oyundan aldığını açıkladı.

Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi, yeni takımına henüz uyum sağlayabilmiş değil. Lig ve Avrupa'da gol katkısı yapamayan Arjantinli yıldız, son hafta Lyon ile oynanan maçın 76. dakikasında oyundan alındı.

Messi, oyundan çıkacağını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi ve Mauricio Pochettino'ya tepki gösterdi. Pochettino'nun elini sıkmayan Messi, direkt soyunma odasına gitti ve kısa süre sonra geri döndü.

Messi'nin bu anları dünya basınından çokça konuşulurken Fransız basını, yıldız oyuncunun neden oyundan alındığına dair bilgiler paylaştı.

RMC Sport'ta yer alan haberde, PSG teknik direktörü Pochettino, Lionel Messi'yi dizine aldığı darbe nedeniyle önlem amaçlı oyundan çıkardığı belirtildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre ise Pochettino'nun önlem amaçlı oyundan çıkardığı Lionel Messi, son idmana topallayarak geldi ve günü tedaviyle geçirdi. Messi'nin sol dizinin durumu için yarın değerlendirme yapılacak.

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Lionel Messi'nin oyundan alınma nedeni ortaya çıktı!
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