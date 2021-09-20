Lionel Messi’nin oyundan alınma nedeni ortaya çıktı!

Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi, yeni takımına henüz uyum sağlayabilmiş değil. Lig ve Avrupa'da gol katkısı yapamayan Arjantinli yıldız, son hafta Lyon ile oynanan maçın 76. dakikasında oyundan alındı.
Messi, oyundan çıkacağını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi ve Mauricio Pochettino'ya tepki gösterdi. Pochettino'nun elini sıkmayan Messi, direkt soyunma odasına gitti ve kısa süre sonra geri döndü.
Messi'nin bu anları dünya basınından çokça konuşulurken Fransız basını, yıldız oyuncunun neden oyundan alındığına dair bilgiler paylaştı.
L'Equipe'te yer alan habere göre ise Pochettino'nun önlem amaçlı oyundan çıkardığı Lionel Messi, son idmana topallayarak geldi ve günü tedaviyle geçirdi. Messi'nin sol dizinin durumu için yarın değerlendirme yapılacak.