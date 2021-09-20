MasterChef Araz kimdir? MasterChef Araz Aknam nereli, kaç yaşında, eşi kim?

Yedeklerden MasterChef ana kadroya giren isimlerden biri de Araz Aknam oldu. Azerbaycan kökenli yarışmacı, "MasterChef Araz kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?" gibi sorularla gündeme geliyor. Hazırladığı tabaklarla şeflerin beğenisini kazanan isim, ana kadroya geçen isimler arasına adını yazdırdı. MasterChef Araz Aknam nereli, evli mi ve eşi kim soruları ile araştırmaların merkezine oturdu. Dikkat çeken yarışmacıya ilişkin bilgiler haberimizde.
MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?
MasterChef Türkiye 2021'nin ana kadrosuna katılmayı başaran sayılı isimden biri olan Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisi. Yaşamının bir kısmını İran'da ve Los Angeles'ta geçiren iddialı yarışmacı, MasterChef'e İstanbul'dan katılıyor.
ARAZ AGHNAMİ AKNAM KİMDİR?
Aknam, 30 yaşında ve İran Azerisi'dir ve Ecem Aknam ile evlidir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Araz Aknam, İran'da 10 sene yaşamış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının herhangi bir mutfak deneyimi olmamış.
Mutfağın onun için hobi olduğunu belirtse de hobilerini ciddiye aldığını belirtiyor. Küçük yaşlardan itibaren mutfakla ilgili olan yarışmacı, Los Angeles'ta sekiz sene yaşamış. Amerikan futbolu oynuyor.
Kısa süre önce nişanlanan ve ardından evlenen Aknam ile eşine şefler bir de hediye verdi.
MASTERCHEF 2021'DE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2021'in yedek yarışmacıları Araz, Samet, Merve, Zerda, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete karşı karşıya geldi. İlk turda hünkarbeğendi yapan yarışmacılara verilen süre 45 dakika oldu. Verilen sürenin sonunda şefler, değerlendirmelerini açıkladılar. İlk turda beş yarışmacı başarılı oldu. Bu isimler; Araz, Samet, Merve, Pelin ve Rabia idi.
İkinci turda yarışmacılar, yaratıcılık oyunu oynadı. Ana ürün olarak taze fasulye verildi ve yapılacak yemek için süre 40 dakika olarak belirlendi. Süre sonunda yarışmacılar, yaptıkları yemekleri şeflerin değerlendirmesine sundu. Şefler, tadım yaptıktan sonra sonuçları açıkladı.
Yaratıcılık oyununda beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü Merve oldu. Samet, geceyi ikinci olarak bitirirken Araz, MasterChef'te ana kadroya giren isim oldu.