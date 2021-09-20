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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Mbaye Diagne kesik yedi!

Mbaye Diagne kesik yedi!

Sosyal medya hesabından sitemli paylaşımlar yapan Senegalli golcü, Alanyaspor maçında kadro dışı kaldı

Cumartesi günü sosyal medya hesabından "Anladık o senin oğlun, problem değil. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımı yapan Mbaye Diagne, bu açıklamalarından dolayı kadro dışı bırakıldı. Fatih Terim, Senegalli golcüyü Alanyaspor maçında tribüne yollarken, ilk 11'de Halil Dervişoğlu görev yaptı. Diagne'nin gelen tepkiler sonrasında sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler kamuoyunda Fatih Terim'in oyuncu tercihlerine eleştiri olarak yorumlanmıştı.

DIŞI ASLANLAR TRİBÜNDE
Cumartesi günü tanıtımı yapılan Galatasaray Kadın Futbol Takımı dün Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor maçı öncesinde taraftara tanıtıldı. Dişi Aslanlar, tribünde yerlerini alıp futbolculara destek verdi.

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Mbaye Diagne kesik yedi!
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