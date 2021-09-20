Mbaye Diagne kesik yedi!

Sosyal medya hesabından sitemli paylaşımlar yapan Senegalli golcü, Alanyaspor maçında kadro dışı kaldı
Cumartesi günü sosyal medya hesabından "Anladık o senin oğlun, problem değil. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımı yapan Mbaye Diagne, bu açıklamalarından dolayı kadro dışı bırakıldı. FatihTerim, Senegalli golcüyüAlanyaspor maçında tribüneyollarken, ilk 11'deHalil Dervişoğlu görev yaptı. Diagne'nin gelen tepkiler sonrasında sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler kamuoyunda Fatih Terim'in oyuncu tercihlerine eleştiri olarak yorumlanmıştı.