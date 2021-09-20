OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber'de konuşan Bakan Özer, 'Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik." dedi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.

850 BİN SINIFTAN SADECE 198'İNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bakan Özer şunları söyledi: Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.