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Giriş Tarihi: 20.9.2021 07:14 Son Güncelleme: 20.9.2021 07:15

Bakan Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Bakan Özer’den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Türkiye’nin 81 ilinde görülen vaka sayıları, okullar kapanacak mı sorusunu da beraberinde getirdi. Bilindiği üzere okullar 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimle birlikte, bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu durumla birlikte, okullar kapanacak mı, okullar kapanır mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi soruları da beraberinde geldi. Peki Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar tekrar kapanır mı? MEB Mahmut Özer açıkladı!

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi gibi sorular milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken okulların tekrar kapanma ihtimaline yönelik pek çok iddia konuşuluyor. Konuya yönelik açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer, bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildiği vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul olmadığı dile getirildi. Peki Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar tekrar kapanır mı? İşte detaylar;

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber'de konuşan Bakan Özer, 'Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik." dedi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.

850 BİN SINIFTAN SADECE 198'İNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bakan Özer şunları söyledi: Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.

"OKULLAR AÇIK KALACAK, GÜNCELLEME YAPABİLİRİZ"

Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız.

ÖĞRETMEN AŞI ORANI

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

VELİNİN RIZASI OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayacak.

İŞTE YENİ TEDBİRLER VE MASADAKİ O MODELLER

  1. İller okullarının durumuna göre ikili eğitim,
  2. 2- Yüz yüze eğitim modelinde sınıfların seyreltilmesi,
  3. 3- Hafta sonu da eğitimin devamı, öğretmen takviyesi gibi önlemleri devreye sokacak.
  4. Her ilin, ilçenin hatta okulun durumuna göre verilecek bu kararlarla pandemi yönetimi daha rahat olacak.

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Bakan Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
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