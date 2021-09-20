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Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:04

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün, ne zaman?

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün, ne zaman?

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB PPK toplantısı ile belli olacak olan politika faizi ekonomistlerin beklentilerine göre bu ay da sabit bırakılacak. Bu noktada PPK toplantısı için tarih yaklaşırken öte yandan “Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün?” soruları yanıt aramaya başladı. Beklenti anketine 20 ekonomist katılırken yalnızca iki kişi politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Peki, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı bekleyişi başladı. TCMB'nin beklenti anketine göre; bu ay politika faizinin 19'da sabitlenmesi beklendiği bildirildi. Hal böyleyken "Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün?" soruları da yanıt arıyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında da politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu. Peki, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

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Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün, ne zaman?
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