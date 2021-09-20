Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'tan önemli açıklamalar!
Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:01 Son Güncelleme: 20.9.2021 15:14

Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'tan önemli açıklamalar!

Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz’tan önemli açıklamalar!

Son dakika... Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. EURO 2020'de alınan başarısız sonuçların ardından Hollanda karşısında da 5-1'lik ağır bir yenilgi alınması Şenol Güneş'in tartışılmasına neden olmuştu. TFF ile Şenol Güneş arasındaki görüşmelerden ayrılık kararı çıktı. Stefan Kuntz, milli takımın yeni teknik direktörü oldu. Alman futbol adamı basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Son dakika haberi... Şenol Güneş'in ardından milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilen Stefan Kuntz, Riva'daki milli takım tesislerinde açıklamalarda bulunuyor. Stefan Kuntz, milli takım tarihindeki 20. yabancı teknik direktör oldu. Son olarak Mircea Lucescu, 2017'de başladığı milli takım teknik direktörlüğü görevini 2019'a kadar yürütmüştü.

TFF Milli takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, söze ilk başlayan isim oldu. Hamit Altıntop, yeni bir döneme başladıklarını belirterek Şenol Güneş'e teşekkür etti.

HAMİT ALTINTOP: ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR EDİYORUM!

'Şenol Güneş ve Selim Soydan'a teşekkür ediyorum. Şenol Hoca'ya hayatında başarılar diliyorum. Sorumluluğumun farkındayım, tecrübemle bu görevi yürüteceğimden eminim. Başkanımızın önderliğinde yönetimle birlikte yeni bir hoca kararı aldık. Sayın Stefan Kuntz, kendisine hayırlı olsun diyorum. Kendisiyle birlikte modern, geç, taktiksel olarak en üst seviyede oynayacak bir yapıya geçmek istiyoruz.

Birikimimle saha dışında kendisini destekleyeceğim, kendisi de saha içinde elinden geldiğince en iyisini yapacak. Kuntz, Almanya U21'de beş başarılı sezon geçirdi. A takımı hak etti. Almanya'da bu şansı bulamadı. Biz kendisine inanıyoruz.'

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: KUNTZ'U YERLİ YABANCI TARTIŞMALARINA ÇEKMEYELİM!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de basın toplantısında herkesi milli takımın etrafında birleşmeye davet ederken, Kuntz ile uzun süre birlikte çalışmak istediklerini belirtti.

'Kan değişiklikleri futbolun doğal akışında her zaman var. Son dönemde yaşananlar üzerine Şenol Güneş ile görüştük. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık ve daha sonra Kuntz isminde karar kıldık. Başka bir milli takımımız yok. 20 sene sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz, bunu da başaracağız. Herkesi milli takımın etrafında birleşmeye davet ediyorum.

Lütfen Stefan Kuntz'u yerli yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak. Kendisine güveniyoruz uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz.'

ASpor CANLI YAYIN

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 19 Eylül 2021 MasterChef kim elendi? Herkesi şaşırtan isim, kimse beklemiyordu...
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
İhbar tazminatına hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?
YKS ek tercihler ÖSYM tarafından açıklandı! 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Son dakika haberi: Antalya’da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı!
Son dakika haberi: Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe için sert tepki! "Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece..."
Son dakika haberi | Yargıtay'dan boşanma davasında giyim tarzı kararı!
MEB Mahmut Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Fahiş fiyatla mücadelede son dakika gelişmesi: Hal yasası geliyor
Son dakika: Guardiola'dan Barcelona'ya sürpriz öneri! Yeni teknik direktörü açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'tan önemli açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA