Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz’tan önemli açıklamalar!

HAMİT ALTINTOP: ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR EDİYORUM!

'Şenol Güneş ve Selim Soydan'a teşekkür ediyorum. Şenol Hoca'ya hayatında başarılar diliyorum. Sorumluluğumun farkındayım, tecrübemle bu görevi yürüteceğimden eminim. Başkanımızın önderliğinde yönetimle birlikte yeni bir hoca kararı aldık. Sayın Stefan Kuntz, kendisine hayırlı olsun diyorum. Kendisiyle birlikte modern, geç, taktiksel olarak en üst seviyede oynayacak bir yapıya geçmek istiyoruz.

Birikimimle saha dışında kendisini destekleyeceğim, kendisi de saha içinde elinden geldiğince en iyisini yapacak. Kuntz, Almanya U21'de beş başarılı sezon geçirdi. A takımı hak etti. Almanya'da bu şansı bulamadı. Biz kendisine inanıyoruz.'