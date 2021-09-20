Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 27.Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.9.2021 07:08 Son Güncelleme: 20.9.2021 07:08

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 27.Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 27.Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

27.Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne toplamda 8 bin adayın asıl olarak alınacağı daha önceleri duyurulmuştu. Adaylar üş aşamalı süreçten geçerek seçilecek olup bunlar ön başvuru, fiziki mülakat ve sınavlar olarak biliniyor. Fiziki yeterlilik sınavının ardından ise mülakat yerlerinin belli olması ile birlikte tamamlanan sürecin ardından şimdi gözler POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda; “POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aranırken 27.Dönem POMEM sonuçları için gözler EGM PA’da!

POMEM mülakat sonuçları sınava katılan adayların gündeminde yer alırken bilindiği üzere fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından sınava tabi tutuluyorlar. Yapılan değerlendirme sürecinin ardından ise sonuçlar adayların erişimine açılıyor. Aynı zamanda adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. Sınava katılım gösteren adaylar 27.Dönem POMEM sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını beklerken POMEM sonuçları için henüz EGM PA'dan açıklama gelmedi.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile 27.Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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