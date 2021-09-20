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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Rotasyon yapmalıymışım!

Rotasyon yapmalıymışım!

Fatih Terim: “Karşılaşma öncesinde çok düşündüm rotasyonu. Yapmalıymışım, yorgunluklar görüldü.”

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde ikilemde kaldığını söyledi. Lazio maçı sonrası rotasyon yapıp yapmamak arasında gidip geldiğini belirten Terim şunları söyledi: "Rotasyon yapmalıymışım. Çok düşündüm maçtan önce. Maalesef yorgunluklar görüldü. İlk yarıda gol pozisyonu da yakaladık ama olmadı. 2. devre oyunu elimize aldık. İkinci yarının ilk 30 dakikası oyunu iyi oynadık, sette iyi yayıldı. Ama topu içeri atmak lazım, atamayınca beklemediğimiz bir anda gol yedik."

KULÜBELER ARASINDA GERGINLIK
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile G.Saray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında kısa bir süre gerginlik yaşandı. Korkmaz sonrasında Fatih Terim'e durumu şikâyet ederken araya 4. hakem ve Alanya kulübesi girince olay bitti

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