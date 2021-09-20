Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanlığı atama takvimi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:51

Sağlık Bakanlığı atama takvimi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama takvimi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete aracılığıyla Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı yayınlanmıştı. 8-14 Eylül tarihleri aralığında adaylar başvurularını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre sonuçların önümüzdeki Çarşamba günü ilan edileceği de bildirildi. Hal böyleyken “Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Başvuru değerlendirme sonuçlarının PBS üzerinden ilan edileceği bildirilmişti. Buna göre; Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte atama takvimi ve tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı atama takvimi ve kura tarihi binlerce aday tarafından merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen tarihlerde noter huzurundaki kurayla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama takvimi ve detaylar...

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ATAMA İLANI YAYINLANDI!

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

BAŞVURULAR SONA ERDİ!

İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba - 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

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Sağlık Bakanlığı atama takvimi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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