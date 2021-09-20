Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? (20 Eylül 2021)
Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:55

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? (20 Eylül 2021)

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? 20 Eylül 2021

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe son dakika yükselişi yaşayarak başladı. Haftalardır inişli - çıkışlı bir performans ortaya koyan altın fiyatları, bugün yükseliş gösteriyor. Gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu, şu an kaç para? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Eylül 2021 Pazartesi...

Canlı altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde en çok takip edilen konular arasında öne çıkıyor. Eylül ayının sonlarına gelinirken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar da öğrenilmeye çalışılıyor. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.228,00
  • Satış: 3.277,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.217,00
  • Satış: 3.270,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 489,46
  • Satış: 489,52

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 796,00
  • Satış: 806,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.592,00
  • Satış: 1.613,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.114,05
  • Satış: 3.175,40

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 441,86
  • Satış: 458,94

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? (20 Eylül 2021)
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