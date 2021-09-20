SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? (20 Eylül 2021)

Canlı altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde en çok takip edilen konular arasında öne çıkıyor. Eylül ayının sonlarına gelinirken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar da öğrenilmeye çalışılıyor. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.228,00

Satış: 3.277,00

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