Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçı kaleme aldı. Usta isimler Fenerbahçe'nin kötü futbolu ve teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
ERMAN TOROĞLU - PENALTIYI METİN ŞENTÜRK BİLE GÖRDÜ
Dün Galatasaray'ı seyrettim kötü... Fenerbahçe'yi seyrettim kötü... Bakın; bir takım kötü oynayabilir ama en azından mücadele eder. Maalesef teknik adamlar birkaçı harici istikrarlı gitmiyorlar. Yavaş yavaş herhalde yabancı hocalar gelecek. Önce Pereira'yı konuşalım. Arkada üçlü oynatıyor. Orta saha kalabalık olacak, bekler gidip gelecek. Bakın sevgili arkadaşlar; üçlü savunma oynamak için forvette, orta sahada ona göre adamın olacak.
Sen 'üçlü oynatacağım' deyip bunlarla oynarsan; olmaz. Bu kadar basit! Şu konuşuluyor, hem de bunu futbolun içinden gelenler söylüyor. İşte 'İtalya oynattı, Mancini oynattı.' Ya arkadaşlar Mancini oynatır. Onun elinde bin tane futbolcu var. Oynatacağı futbolun mantığına göre o bin tane futbolcudan seçim yapıyor. Futbolcuları milli takıma alırken transfer yapmıyor. Senin böyle bir şansın yok.
Başakşehir iyi kapandı. Visca'yı daha iyi kullansalar en az 3 gol daha bulurlardı. Serdar'dan üçlü savunma adamı olmaz. Çünkü Serdar şampiyonluğa oynayan bir takımda; dörtlü savunmada bile oynamaz. Üçlü savunma oynatacaksan önce 'kadron müsait mi' bir bakacaksın! Bu işin 4-4-2'si, 4-3-3'ü yok. Futbolda şu var: Topu kapınca hücum edeceksin. Kaptırır kaptırmaz topla kendi kalenin arasına gireceksin.
Bunu sahada 10 kişiyle birlikte yaparsan takım olursun. Yoksa Fenerbahçe'de 3-4 futbolcu var; evlere şenlik! Takım mağlup, top çeviriyorlar. Skora bakmayan bir kişi 'top gezdiriyorlar, zamana karşı oynuyorlar' der. Başakşehir'in yapacağını Fenerbahçeliler yaptı. Maşallah bu sene; Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayan sanki denizde can simidi ile kurtuluyor.
Fenerbahçe bir bildiri yayınladı. 'Ali Şansalan maç yönetmiş. VAR'a verilir mi' diye... Haklı oldukları yan olabilir. Başka hakem verilebilirdi. Ama şu da var; verdikleri beyanat yerini buldu. Başakşehir'in buz gibi penaltısı güme gitti. Ali Şansalan'dan başka herkes gördü Türkiye'de... İnanın o pozisyonu arkadaşım Metin Şentürk bile görürdü!
GÜRCAN BİLGİÇ - EZBER BOZULDU
Sezon başında iki özelliği vardı Fenerbahçe'nin. Biri takımın coşkusu, ötekisi işlerin sıkıştığı anda problemi çözen ekstra kahramanları. Birbirini tetikleyen bir sistemdi ve Vitor Parerira da bunun ürününü aldı. Ancak bu karşılaşmaların öğretmesi gereken detaylar da vardı ve bunların üstüne hiç çalışmayıp, mevcut statükonun yeteceğine inandı; elbette yanıldı.
Mesut Özil veya Valencia üstünden klasik eleştiri yapmak işin kolayı. Bir teknik adam bu iki yıldızından vazgeçiyorsa, oynattıklarından verim almayı düşündüğünden. Muhammed, Pelkas ve Berisha üçlüsü, hangi performans veya devamlılık ile bunu hissettirdi? Cevabını bulmamız gereken soru bu. Başakşehir'in skoru aldıktan sonra, oyunu kilitlemesi sürpriz değil. Hemen tüm rakiplerin kendi alanında kalabalık bekleyeceği de. Fenerbahçe'nin sistemi veya düzeni, oyuncu değiştirmek üzerine değil, bu zorluğu aşmak için organize edilmeli.
Bunu Mesut oynadığında daha iyi yaparsınız, başkası görev yaptığında daha zor. Ama yaparsınız. 20'den sonra Muhammed'i sol, Ferdi'yi sağ, Osayi'yi de öne çekerek ilk saha içi hamlesi yapıldı. Oyun değil, oyuncu değiştirildi bundan sonrakilerde de. Valencia girdiğinde, Berisha ile çift santrfor da olmadı. Defans duvarı üzerine, ezber ortalar denemeye zorladı Başakşehir rakibini. Her alanı parsellemiş bu disiplini bozacak sürpriz verkaçları, adam eksiltmeleri de göremedik.
En tehlikeli pozisyon, Mesut'un kullandığı duran toptan geldi. İlk üç günlük seride bir takımın fizik olarak bu kadar geri gitmesi anlaşılmaz. Önümüzdeki yedi günde yine iki maç yapacaklar. Yenilgiden daha kötüsü, bu maçta Fenerbahçe'nin takım olarak "Beni yenemezsin" diyen vücut dilini, oyun agresifliğini sahaya yansıtamaması. Ve maalesef, böyle sıkıntılı maçları bu sezon daha çok oynayacaklar.
ÖMER ÜRÜNDÜL - FENERBAHÇE ÇORBAYA DÖNDÜ
Aykut Kocaman'ın herkesin bildiği alışılmış genel bir taktik stratejisi var. Temel ilke kontrollü anlayış ve de rakip ataklarda takım halinde topun arkasına geçip alan daraltarak savunma kurgusu uygulamak. Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece çok ciddi teknik adam yanlışları sergiledi. Öncelikle ilk 11'inin bu tip rakip karşısında üretkenlik sağlaması mümkün değildi.
Meyer'in hem maç eksiği var hem de arkadaşlarını tanımıyor. İleri uçta solda kanat forveti özelliği olmayan Pelkas, sağda genç Muhammed. Ayrıca daha hazır olmayan santrfor Berisha. İlk yarı, al gülüm ver gülüm şeklinde geçti. Başakşehir sadece bir pozisyon buldu. Onda da Visca'nın asistinde Okaka'yla skor avantajı sağladı. Fenerbahçe'nin ise pozisyonu yoktu. İkinci yarıya Pereira iki değişiklikle başladı.
Sonra iki daha değiştirdi. Sonra da beşinci değişikliği yaptı. Maç tek kale ama bir duran topta Valencia'nın kafası dışında tek pozisyonu yok. İlk yarıda işe yaraması mümkün olmayan görev yeri değişikliği yaptı Pereira. Osayi ile Ferdi'nin yerini değiştirdi. Sonra da Pelkas ve Muhammed'in. İkinci yarıdaki hamlelerle de takım tam bir çorbaya döndü. Sonuçta 3 puan kayıp. Aykut Kocaman, 4 maçta sıfır puandan sonra bu zor maça çıktı.
Futbolcular son derece motive ve hırslıydılar. Hücum güçleri çok sınırlı olmasa da mükemmele yakın bir takım savunması uyguladılar. Yalnız Kocaman'a uyarım var. Gulbrandsen'e niye sıcak bakmıyor? Dün geceden sonra herhalde bu yanlışından vazgeçer. Hafta sonu oynanan maçlar futbolumuzdaki çağdışı kondisyon zaafiyetini net biçimde ortaya çıkardı.
Daha ligin başı. Avrupa kulvarında gruplarda sadece bir maç oynandı. Beşiktaş mucizevi bir geri dönüşle kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray yenildi. Sergen Yalçın ve Vitor Pereira'nın aşırı rotasyona gitmeleri de teknik adamların da bu rahatsızlığı bildiğini gösteriyor.