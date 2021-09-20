Sen 'üçlü oynatacağım' deyip bunlarla oynarsan; olmaz. Bu kadar basit! Şu konuşuluyor, hem de bunu futbolun içinden gelenler söylüyor. İşte 'İtalya oynattı, Mancini oynattı.' Ya arkadaşlar Mancini oynatır. Onun elinde bin tane futbolcu var. Oynatacağı futbolun mantığına göre o bin tane futbolcudan seçim yapıyor. Futbolcuları milli takıma alırken transfer yapmıyor. Senin böyle bir şansın yok.