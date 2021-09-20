Teknik direktör Sergen Yalçın, talebelerine yönelik yaptığı konuşmada, "Futbolun içerisinde çok az denk gelebileceğimiz bir gece yaşadık. Bütün tersliklere rağmen mücadeleyi bırakmadınız. Burada güzel birliktelik oluşturduk. Kalitenizi sahaya yansıtarak kazandık. Kendinizle gurur duymalısınız. Beşiktaş'a ve kendinize yakışır bir şekilde sahaya koyduğunuz istek ve arzunun karşılığını aldık. Mücadele ettiğimizde kazanamayacağımız maçın olmadığını herkese gösterdik. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.