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Giriş Tarihi: 20.9.2021 07:01 Son Güncelleme: 20.9.2021 07:06

Son dakika: Beşiktaş soyunma odasında neler yaşandı? Sergen Yalçın'dan futbolcularına övgü

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş soyunma odasında neler yaşandı? Sergen Yalçın’dan futbolcularına övgü

Son dakika haberi... Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Antalya'da 2-0 geriden gelip 3-2 kazanan talebelerini tebrik etti. İşte Siyah-Beyazlılar'ın soyunma odasında yaşananlar ve deneyimli hocanın sözleri...

Beşiktaş, Antalya maçına 6 eksikle çıkarken iki de oyun sırasında sakat verdi. Rotasyonlu kadro 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. 90 dakika sonunda ise soyunma odasında büyük bir coşku vardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, talebelerine yönelik yaptığı konuşmada, "Futbolun içerisinde çok az denk gelebileceğimiz bir gece yaşadık. Bütün tersliklere rağmen mücadeleyi bırakmadınız. Burada güzel birliktelik oluşturduk. Kalitenizi sahaya yansıtarak kazandık. Kendinizle gurur duymalısınız. Beşiktaş'a ve kendinize yakışır bir şekilde sahaya koyduğunuz istek ve arzunun karşılığını aldık. Mücadele ettiğimizde kazanamayacağımız maçın olmadığını herkese gösterdik. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ROSIER VE WELINTON'DA

Henüz sezon başı olmasına rağmen sakatlıklardan dolayı birçok oyuncusundan yararlanamayan Beşiktaş'ta gözler iki isme çevrildi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için Antalyaspor maçında forma giyemeyen Valentin Rosier'in iki gün içinde tedavisinin tamamlanması ve Adana Demirspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.

Sol dizinde problem olan Welinton'un ise 10 gün kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyordu. Ancak tedaviye olumlu cevap veren Brezilyalı stoperin, Adana Demirspor maçında az da olsa forma giyme ihtimali bulunuyor.

GHEZZAL DERİN BİR NEFES ALDI
Rachid Ghezzal, yeni sezonda suskun geçen ilk 4 haftanın ardından Antalyaspor maçının galibiyet golünü atarak hem takımının kazanması sağladı hem de moral buldu.

Cezayirli yıldızın, şanssızlığını yenmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

EN ÇOK KOŞAN YİNE JOSEF
Antalyaspor maçının bitiş düdüğü ile birlikte Josef de Souza yorgunluktan yere yığılıp kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund mücadelesinde 12 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Brezilyalı orta saha, önceki akşam da 11.1 kilometre ile yine zirvede yer aldı.

Josef de Souza'yı 10.9 kilometre koşu mesafesiyle 38 yaşındaki Atiba Hutchinson takip etti.

MEHMET TOPAL 5, NECİP 2 HAFTA YOK
Uyluk iç adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Mehmet Topal'ın tedavi sürecinin 5 haftayı bulacağı belirtildi.

Diz eklem kapsülü ile iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması meydana gelen Necip'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş soyunma odasında neler yaşandı? Sergen Yalçın'dan futbolcularına övgü
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