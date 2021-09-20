Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

Son dakika haberi... Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet sürüyor! Seneler boyunca Barcelona formasıyla rekor üstüne rekor kıran Messi, Fransa kariyerine pek parlak başlayamadı. Ronaldo ise İngiltere'yi şimdiden salladı. İkili arasındaki rekabette Portekizli oyuncu öne geçti.
Sporting Lizbon'dan sonra Avrupa'ya adım attığı ilk takım olan Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor. West Ham United ile Manchester United arasındaki karşılaşma, United için çok önemliydi. Manchester United; Lingard ve Ronaldo'nun golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
SON DAKİKA: LİONEL MESSİ DÜN GECEYE DAMGA VURDU! RONALDO...
Uzun seneler boyunca Barcelona formasıyla görmeye alışık olduğumuz Lionel Messi, Barcelona'dan PSG'ye transfer oldu. Lionel Messi, dün akşam PSG formasıyla 3. resmi maçına çıktı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Brugge maçında da etkisiz bir görüntü çizen Lionel Messi, dün gece oynanan Lyon maçında da etkili olamadı.
Mauricio Pochettino, 76. dakikada Messi'yi oyundan alarak Hakimi'ye şans verdi. Messi bu kararın ardından Pochettino ile bir süre konuştu, tepkisini dile getirdi.
YİNE CRİSTİANO RONALDO İLE KIYASLANDI!
Lionel Messi, uzun senelerdir olduğu gibi yine Cristiano Ronaldo ile kıyaslandı.
Yuvaya dönen Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla ilk çıktığı maçta iki gol birden atmıştı.
Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da İsviçre'de Young Boys filelerini sarsan Ronaldo, dün yine sahnedeydi!
West Ham United ile karşılaşan Manchester United maçı 2-1 kazandı. 30. dakikada Benrahma'nın golüyle geriye düşen United, 35. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle beraberliği yakaladı.
73. dakikada oyuna giren Jesse Lingard, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği West Ham'a mağlubiyeti yaşadı. Jesse Lingard, 89. dakikada sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirerek maçın skorunu belirledi.
RONALDO'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ! 3 MAÇ 4 GOL...
Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 3 maçta dört gol attı. Premier Lig'de üç gol atan Ronaldo, bir gol de Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
Öte yandan oyuna penaltı atmak için giren Mark Noble, 90. dakikada penaltıyı kaçırdı ve West Ham United'ın puan kaybına neden oldu.