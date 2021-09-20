Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi'nin tepkisini konuşuyor...
Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:42 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:46

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi'nin tepkisini konuşuyor...

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

PSG'nin Lyon'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Lionel Messi'nin tepkisi damga vurdu! Arjantinli süperstar Barcelona'dan transfer olduğu PSG macerasına istediği gibi başlayamadı. Messi'nin vatandaşı Mauricio Pochettino, yıldız oyuncuyu 76. dakikada oyundan çıkardı. Messi bu karara tepki gösterdi. Futbolseverler yine Ronaldo ile Messi'yi kıyasladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet sürüyor! Seneler boyunca Barcelona formasıyla rekor üstüne rekor kıran Messi, Fransa kariyerine pek parlak başlayamadı. Ronaldo ise İngiltere'yi şimdiden salladı. İkili arasındaki rekabette Portekizli oyuncu öne geçti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

Sporting Lizbon'dan sonra Avrupa'ya adım attığı ilk takım olan Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor. West Ham United ile Manchester United arasındaki karşılaşma, United için çok önemliydi. Manchester United; Lingard ve Ronaldo'nun golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

SON DAKİKA: LİONEL MESSİ DÜN GECEYE DAMGA VURDU! RONALDO...

Uzun seneler boyunca Barcelona formasıyla görmeye alışık olduğumuz Lionel Messi, Barcelona'dan PSG'ye transfer oldu. Lionel Messi, dün akşam PSG formasıyla 3. resmi maçına çıktı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Brugge maçında da etkisiz bir görüntü çizen Lionel Messi, dün gece oynanan Lyon maçında da etkili olamadı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

Mauricio Pochettino, 76. dakikada Messi'yi oyundan alarak Hakimi'ye şans verdi. Messi bu kararın ardından Pochettino ile bir süre konuştu, tepkisini dile getirdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

34 yaşındaki Messi'nin üç maçta gol veya asist ürememesi şaşkınlıkla karşılandı. Yıllar boyunca Barcelona dışında bir takıma gitmediği ve farklı liglerde fark yaratamadığı konusunda eleştirilen Messi, Fransa kariyerine iyi başlamadı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

YİNE CRİSTİANO RONALDO İLE KIYASLANDI!

Lionel Messi, uzun senelerdir olduğu gibi yine Cristiano Ronaldo ile kıyaslandı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

Yuvaya dönen Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla ilk çıktığı maçta iki gol birden atmıştı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da İsviçre'de Young Boys filelerini sarsan Ronaldo, dün yine sahnedeydi!

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

West Ham United ile karşılaşan Manchester United maçı 2-1 kazandı. 30. dakikada Benrahma'nın golüyle geriye düşen United, 35. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle beraberliği yakaladı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

73. dakikada oyuna giren Jesse Lingard, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği West Ham'a mağlubiyeti yaşadı. Jesse Lingard, 89. dakikada sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirerek maçın skorunu belirledi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

RONALDO'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ! 3 MAÇ 4 GOL...

Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 3 maçta dört gol attı. Premier Lig'de üç gol atan Ronaldo, bir gol de Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

Öte yandan oyuna penaltı atmak için giren Mark Noble, 90. dakikada penaltıyı kaçırdı ve West Ham United'ın puan kaybına neden oldu.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi'nin tepkisini konuşuyor...
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