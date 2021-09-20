Son dakika: Cristiano Ronaldo attı Lionel Messi baktı! Avrupa Messi’nin tepkisini konuşuyor...

Sporting Lizbon'dan sonra Avrupa'ya adım attığı ilk takım olan Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor. West Ham United ile Manchester United arasındaki karşılaşma, United için çok önemliydi. Manchester United; Lingard ve Ronaldo'nun golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.