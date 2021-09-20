Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Ryan Babel krizi büyüyor! Fatih Terim’in kararından sonra...

Son dakika… Yeni sezona yeni bir yapılanmayla giren Galatasaray, Türkiye'de daha önce örneğine zor rastlanır bir projenin ilk adımlarını attı. Yaz transfer sezonu boyunca birçok genç futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, bu futbolcuların yıllık ücretlerini de oldukça düşük tuttu.
Süper Lig'in en genç kadrolarından birisine sahip olan Galatasaray, ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Üst üste gelen puan kayıpları sonrasında ise taraftarların bazı futbolculara olan tepkileri giderek artmaya başladı. Transferin son günlerinde Halil Dervişoğlu'nun kadroya katılmasıyla birlikte Senegalli golcü Diagne, Fatih Terim'den kesik yedi.
Sezona iyi başlayan ve Avrupa Ligi elemelerinde alınan galibiyetlere etkisi bulunan Mbaye Diagne, sezon başında takımın en çalışkan isimlerinden birisi olarak görülüyordu.
Ancak Halil Dervişoğlu'nun gelmesiyle birlikte 3. forvet yedeğine kadar düşen Diagne, bu karardan memnun olmadığını ve Fatih Terim'e olan tepkisini sosyal medyadan dile getiriyor.
ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ KRİZİN FİTİLİ ATEŞLENDİ
Galatasaray'ın hafta sonu Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Diagne, "Anladık o senin oğlun. Ama kimse beni istediği gibi kullanamaz" ifadelerini kullanmıştı.
Bu paylaşımın üzerine Alanyaspor maçında kadroya giremeyen Mbaye Diagne'nin takım içinde huzursuzluk yarattığı iddiaları gün yüzüne çıktı.
1-0'lık mağlubiyetin ardından Fatih Terim, Diagne'yi neden oynatmadınız sorusuna, "Antrenmanlarda performansı iyi olan futbolculara şans veriyorum" diyerek cevap verdi.
Alanyaspor'un sahadan galibiyetle ayrılmasından sonra ise tepki çeken bir paylaşımda daha bulunan Diagne, Instagram hesabını kapattı.
TÜRK TELEKOM STADI'NDA BABEL YUHALANDI
Galatasaray'ın Diagne ile birlikte son dönemde en çok eleştirilen isimlerinden birisi ise Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, Fatih Terim tarafından ikinci yarılarda şans verilen isimlerden birisi.
Bu şansı iyi değerlendiremeyen Babel, özellikle Alanyaspor maçında tribünlerin oldukça fazla tepkisini çekti. Diagne gibi sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirilerin hedefi olan Babel, Alanyaspor maçındaki tepkilere alkışlayarak karşılık verdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in Diagne ve Babel hakkında vereceği karar ise merakla bekleniyor.