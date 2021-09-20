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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Stefan Kuntz imzayı atıyor

Stefan Kuntz imzayı atıyor

TFF’nin resmen açıkladığı Alman teknik adam bugün 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve A Milli Takım’ın başına geçecek

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz, bugün 3 yıllık sözleşmeye imza atacak ve A Milli Takım'da 'Stefan Kuntz dönemi' resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu dün resmi siteden Kuntz ile anlaşıldığını resmen açıkladı ve Alman teknik adam için bugün saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Bu arada Stefan Kuntz dün akşam İstanbul'a geldi.

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SABAH SPOR süreci ilk günden itibaren en doğru detaylarla aktarırken, 12 Eylül'de başlayan temasların ardından dün Türkiye Futbol Federasyonu da Kuntz'u resmen açıkladı.

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Stefan Kuntz imzayı atıyor
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