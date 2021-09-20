Stefan Kuntz imzayı atıyor

TFF’nin resmen açıkladığı Alman teknik adam bugün 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve A Milli Takım’ın başına geçecek
Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz, bugün 3 yıllık sözleşmeye imza atacak ve A Milli Takım'da 'Stefan Kuntz dönemi' resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu dün resmi siteden Kuntz ile anlaşıldığını resmen açıkladı ve Alman teknikadam için bugün saat 15.00'te Riva HasanDoğan Milli Takımlar Kamp ve EğitimTesisleri'nde imza töreni düzenleneceğiniduyurdu. Bu arada Stefan Kuntz dün akşam İstanbul'a geldi.
TEK TEK GÜN GÜN YAZDIK SABAH SPOR süreci ilk günden itibaren en doğru detaylarla aktarırken, 12 Eylül'de başlayan temasların ardından dün Türkiye Futbol Federasyonu da Kuntz'u resmen açıkladı.