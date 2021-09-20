KAYIT OLMADAN GİRİŞ YAPILABİLİR Mİ?

TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamamış kimseler etkinliğe alınamamaktadır. Online kayıt işlemini tamamlayan ziyaretçilerin iki doz Covid-19 aşısını olmuş ya da önceden hastalığı geçirmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılamayanların ise son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi gereklidir.

TEKNOFEST 2021 NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılından beri düzenli olarak her yılın Eylül ayında yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bu yıl da büyük heyecan ile bekleniyor. TEKNOFEST 2021 bu yıl 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.