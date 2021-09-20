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Giriş Tarihi: 20.9.2021 19:18 Son Güncelleme: 20.9.2021 19:18

TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak, giriş ücretli mi? TEKNOFEST herkese açık mı, kimler katılabilir?

TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak, giriş ücretli mi? TEKNOFEST herkese açık mı, kimler katılabilir?

Milyonların beklediği TEKNOFEST etkinlikleri yarın başlıyor. Etkinliklere katılmaya hazırlanan pek çok kişi TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak, giriş ücretli mi, herkese açık mı ve kimler katılabilir gibi sorulara yanıt ararken etkinliklerin kaç gün süreceği de merak ediliyor. İşte 5 milyon TL’nin üzerinde ödüllü oyunların yer aldığı TEKNOFEST’le ilgili merak edilenler!

Başvuruları online olarak alınan TEKNOFEST yarından itibaren İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmayı planlayanlar, TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak ve giriş ücretli mi diye merak ediyor. TEKNOFEST herkese açık mı, kimler katılabilir gibi sorulara ek olarak etkinliğin ayrıntıları araştırılıyor. İşte etkinlik takvimi ve merak edilenlerin yanıtı.

TEKNOFEST NE İŞE YARAR?

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktır.

KAYIT OLMADAN GİRİŞ YAPILABİLİR Mİ?

TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamamış kimseler etkinliğe alınamamaktadır. Online kayıt işlemini tamamlayan ziyaretçilerin iki doz Covid-19 aşısını olmuş ya da önceden hastalığı geçirmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılamayanların ise son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi gereklidir.

TEKNOFEST 2021 NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılından beri düzenli olarak her yılın Eylül ayında yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bu yıl da büyük heyecan ile bekleniyor. TEKNOFEST 2021 bu yıl 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ücretsiz ve herkese açıktır. Etkinlik kapsamında yapılan aktiviteler ve gösteriler de ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

TEKNOFEST ÖDÜLLERİ NEREDE VERİLECEK?

Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

TEKNOFEST 2021 ETKİNLİK TAKVİMİ

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TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak, giriş ücretli mi? TEKNOFEST herkese açık mı, kimler katılabilir?
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