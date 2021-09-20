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Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:52

Trabzonspor'un golcüleri Nwakaeme ve Bakasetas ligde 14 takıma bedel

AA
Trabzonspor’un golcüleri Nwakaeme ve Bakasetas ligde 14 takıma bedel

Süper Lig'de ilk 5 haftada topladığı 13 puanla averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, golcüleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas ile sonuca gitti.

Bordo-mavili takımın golcü futbolcularından Nwakaeme 4, Bakasetas da 3 gol ile toplam 7 gol atarak, 20 takımlı ligde 12 takımdan fazla, 2 takımla da aynı sayıda gol kaydetti. İki oyuncu, takımının 11 golünün 7'sini atarak gollerin yüzde 63,6'sını rakip ağlara bıraktı.

ATTIKLARI GOLLER
Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti. Yunan futbolcu Bakasetas ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı.

Bu iki futbolcunun gol attığı maçlarda Trabzonspor 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puanının tamamını topladı.

ÇOĞU TAKIMI GERİDE BIRAKTILAR
İki futbolcu, attıkları 7 gol ile ligde İttifak Holding Konyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kadar gol kaydetti. Golcü oyuncular, Fenerbahçe (6), Göztepe (6), Fraport TAV Antalyaspor (6), Yukatel Kayserispor (5), Gaziantep (5), Kasımpaşa (5), Adana Demirspor (5), Demir Grup Sivasspor (5), Aytemiz Alanyaspor (4), Medipol Başakşehir (4), Çaykur Rizespor (3), GZT Giresunspor (0) takımlarını gol sayılarında geride bıraktı.

Nwakaeme ve Bakasetas, ligde Vavacars Fatih Karagümrük (11), Atakaş Hatayspor (11), Beşiktaş (10), Altay (10) ve Galatasaray (8) olmak üzere 5 takımdan az gol attı.

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Trabzonspor'un golcüleri Nwakaeme ve Bakasetas ligde 14 takıma bedel
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