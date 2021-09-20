Twitter çöktü mü, ne oldu? Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunu neden kaynaklanıyor?

Dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygulamalarından Twitter, bazı Android ve Apple cihazlarda erişim hatası veriyor. "Akış yenilenemedi" şeklinde hata alan, sayfanın donmasından şikayet eden pek çok kullanıcı; "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, Twitter'a ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. Tweet atmak için uygulamaya giren kullanıcıların merak ettiği sorunun yanıtı haberimizde.

TWİTTER NEDEN HATA VERİYOR?

Milyonlarca insanın kullandığı ve günün her saati aktif olarak kullanılan Twitter geçtiğimiz dakikalarda erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Uygulamaya girildiğinde ve sayfa yenilendiğinde uygulama "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde uyarı veriyor. Ayrıca tweet atarken "Gönderilemedi" uyarısı çıkıyor. Pek çok kullanıcı erişim sorunu nedeniyle uygulamaya erişemezken, henüz konunun sebebine dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor.