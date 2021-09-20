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Giriş Tarihi: 20.9.2021 22:13 Son Güncelleme: 20.9.2021 22:15

Twitter çöktü mü, ne oldu? Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunu neden kaynaklanıyor?

Twitter çöktü mü, ne oldu? Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunu neden kaynaklanıyor?

Sosyal medya uygulamalarından Twitter’da son dakikalarda erişim problemi yaşanıyor. Anlık erişim problemine maruz kalan kullanıcılar internette konunun sebebini araştırıyor. Twitter çöktü mü, ne oldu gibi sorularla incelenen duruma bir açıklama bekleniyor. Twitter neden açılmıyor, Twitter’a ne oldu? İşte konuyla ilgili son bilgiler.

Dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygulamalarından Twitter, bazı Android ve Apple cihazlarda erişim hatası veriyor. "Akış yenilenemedi" şeklinde hata alan, sayfanın donmasından şikayet eden pek çok kullanıcı; "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, Twitter'a ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. Tweet atmak için uygulamaya giren kullanıcıların merak ettiği sorunun yanıtı haberimizde.

TWİTTER NEDEN HATA VERİYOR?

Milyonlarca insanın kullandığı ve günün her saati aktif olarak kullanılan Twitter geçtiğimiz dakikalarda erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Uygulamaya girildiğinde ve sayfa yenilendiğinde uygulama "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde uyarı veriyor. Ayrıca tweet atarken "Gönderilemedi" uyarısı çıkıyor. Pek çok kullanıcı erişim sorunu nedeniyle uygulamaya erişemezken, henüz konunun sebebine dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor.

TWİTTER ERİŞİM SORUNU İLE İLGİLİ KULLANICI YORUMLARI

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TWİTTER DÜZELDİ Mİ?

Bugün akşam saatlerinde başlayan erişim problemi geçtiğimiz dakikalarda ortadan kalktı. Güncelleme kaynaklı olduğu tahmin edilen bir sebepten ötürü erişim sıkıntısı yaşayan pek çok kullanıcı şuanda uygulamaya giriş yapabiliyor. Ancak dünya çapında yaşanan bu problemin sebebi için açıklama bekleniyor.

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Twitter çöktü mü, ne oldu? Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunu neden kaynaklanıyor?
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