YKS ek tercih ücreti ile ilgili araştırmalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir. Üniversiteye yerleşmede ikinci tercih şansını deneyecek olan adaylar, YKS ek tercih ücretlerini tercih kılavuzunda yer alan bankalara yatıracaklar. Peki YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankaya ne kadar yatırılır?
YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.
YKS Ek yerleştirme tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 25 TL'dir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.