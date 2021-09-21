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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:21 Son Güncelleme: 21.9.2021 09:22

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 2021 Ek atama takvimi ile öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 2021 Ek atama takvimi ile öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 15 bin öğretmen ataması yapılacağı bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasının ardından ise 2021 ek atama takvimi ve ek atama branş dağılımı gündemin bir numara numarası haline geldi. Peki, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 2021 Ek atama takvimi ile öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek olan 15 bin öğretmen atama başvuruları, branş dağılımı ve kontenjan bilgisi binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama takvimini en kısa sürede yayınlayacaklarını söylemişti. Peki, MEB atama takvimi yayınlandı mı? 15 bin öğretmen ataması ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar;

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından görevlendirilmek üzere ataması yapılacak öğretmenlerin belirlenmesi için Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül 2021 - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.

15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak.

Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek.

Öğretmen Atama Takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 VE 2021 KPSS puanları geçerli olacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

15 Bin öğretmen atama boş kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı.

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15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 2021 Ek atama takvimi ile öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi
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