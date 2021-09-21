Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek olan 15 bin öğretmen atama başvuruları, branş dağılımı ve kontenjan bilgisi binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama takvimini en kısa sürede yayınlayacaklarını söylemişti. Peki, MEB atama takvimi yayınlandı mı? 15 bin öğretmen ataması ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar;