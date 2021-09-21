Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 20 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:22 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:23

Koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 20 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 20 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Türkiye’de ve dünyada 1 yıldan fazla zamandır etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisi ile ilgili haberler yerli ve yabancı ajanslar aracılığıyla peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki ilk vakadan bu yana güncel korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye vaka - vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek “20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılıyor. Merak konusu olan 20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu cevabı ve son dakika corona virüsü haberleri.

20 Eylül koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugünkü en son corona virüsü tablosu verilerine göre covid-19 testi yaptıranlardan 27 bin 688 kişi pozitif sonuç çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü verilerini öğrenmek isteyenler "20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | 20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

20 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;

20 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 688

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949

19 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 398

VEFAT SAYISI: 213

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160

18 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 161

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023

17 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 692

VEFAT SAYISI: 237

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 197

16 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 118

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249



15 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 224

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Ryan Babel krizi büyüyor! Fatih Terim'in kararından sonra...
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
SON DAKİKA | İstanbul'a 8 istasyonlu yeni hat! "İstanbul’un değerine değer katacak"
Son Dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Eylül 2021 MasterChef'te mavi takım - kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte düelloyu kazanan isim
Son dakika: Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek, kar geliyor...
Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA | 20 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika: Mergim Berisha için çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil..."
Son dakika: Michael Frey, Belçika'da durdurulamıyor! Fenerbahçe'den gitti, gol krallığında zirvede...
Lionel Messi'nin oyundan alınma nedeni ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 20 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA