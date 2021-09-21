21 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 21 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

21 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler "21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor.
21 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulduğunda burada olacak.
VAKA SAYISI: 27 bin 688
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949
VAKA SAYISI: 26 bin 398
VEFAT SAYISI: 213
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160
VAKA SAYISI: 26 bin 161
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023
VAKA SAYISI: 27 bin 692
VEFAT SAYISI: 237
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 197
VAKA SAYISI: 28 bin 118
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249