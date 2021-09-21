Adana Demirspor’da Mario Balotelli ve Belhanda şoku! Beşiktaş’a karşı...

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de sadece Gaziantep deplasmanında puan kaybeden siyah beyazlılar, bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek. Adana ekibinde İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin durumu maç saatinde belli olacak.