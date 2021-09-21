Adana Demirspor’da Mario Balotelli ve Belhanda şoku! Beşiktaş’a karşı...

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de sadece Gaziantep deplasmanında puan kaybeden siyah beyazlılar, bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek. Adana ekibinde İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin durumu maç saatinde belli olacak.
BALOTELLİ'NİN DURUMU KRİTİK!
Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli dizindeki sıkıntı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de olmayabilir.
BELHANDA VE AKİNTOLA KESİN YOK
Younes Belhanda ve Akintola kesin olarak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Gökhan İnler'in de sakatlığı nedeniyle bu akşam kadroda olması beklenmiyor.
Adana Demirspor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında aldı. 3-1'lik sonuçla sahadan mutlu ayrılan Demirspor, Montella yönetiminde geldiği İstanbul'dan puanla ayrılmak istiyor.