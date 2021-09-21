Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor'da Mario Balotelli ve Belhanda şoku! Beşiktaş'a karşı...
Giriş Tarihi: 21.9.2021 15:28

Adana Demirspor'da Mario Balotelli ve Belhanda şoku! Beşiktaş'a karşı...

Adana Demirspor’da Mario Balotelli ve Belhanda şoku! Beşiktaş’a karşı...

Süper Lig'de beş maçta 13 puan alarak liderliğini devam ettiren Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılarda Alex Teixeira, Vida, Umut Meraş ve Welinton gibi oyuncular sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise Balotelli ve Belhanda şoku yaşanıyor.

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de sadece Gaziantep deplasmanında puan kaybeden siyah beyazlılar, bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek. Adana ekibinde İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin durumu maç saatinde belli olacak.

BALOTELLİ'NİN DURUMU KRİTİK!

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli dizindeki sıkıntı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de olmayabilir.

BELHANDA VE AKİNTOLA KESİN YOK

Younes Belhanda ve Akintola kesin olarak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Gökhan İnler'in de sakatlığı nedeniyle bu akşam kadroda olması beklenmiyor.

Adana Demirspor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında aldı. 3-1'lik sonuçla sahadan mutlu ayrılan Demirspor, Montella yönetiminde geldiği İstanbul'dan puanla ayrılmak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları için İslam Memiş kritik seviyeleri açıklayarak tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Galatasaray'daki Diagne gerçeğini SABAH Spor açıklıyor
Son dakika haberi | İşte fiyat artışının önüne geçecek eylem planı
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Takım arkadaşına saldıran Marcao'yu affettin ama...'
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Eylül MasterChef'te mavi takım - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Düelloyu kazanan isim...
Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Ryan Babel krizi büyüyor! Fatih Terim'in kararından sonra...
SON DAKİKA | İstanbul'a 8 istasyonlu yeni hat! "İstanbul’un değerine değer katacak"
Son dakika haberi: Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek, kar geliyor...
Son dakika haberi: Rusya'da Başkan Erdoğan için büyük hazırlık
Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor'da Mario Balotelli ve Belhanda şoku! Beşiktaş'a karşı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA