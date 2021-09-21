Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı, tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:44

ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı, tarih belli oldu!

ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı, tarih belli oldu!

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. 81 İlde 90 merkezde düzenlenen sınavda adaylardan 150 dakikalık sürede 100 soru yöneltildi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından “ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM yayımladığı takvim ile 2021 ALES/2 sınavı sonuç tarihini adayların bilgisine sunmuştu.

ALES sonuçları için milyonların geri sayımı başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her sene düzenlenmekte olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ülke genelinde geçtiğimiz Pazar günü uygulanmıştı. Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın ardından "ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ALES sınav sonuçları için duyurulan o tarih ve tüm detaylar...

ALES sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama! ÖSYM ile ertelenen ALES/2 sınav giriş yerleri

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Ekim'de açıklanacak.

BİNLERCE ADAY İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yarın yapılacak.

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak.

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İşte, ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı;

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ertelenen ALES ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM ile ALES sınavı ve başvuru tarihleri belli oldu!

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Yarınki ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ALES sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

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ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı, tarih belli oldu!
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