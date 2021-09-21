Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 06:36

Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bir dönem ani iniş ve çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken sarı metal son dönemde ise bu hareketlilik yerini durgunluğa bırakmıştı. Hal böyleyken “22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları gündemdeki yerini aldı. İşte piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...

Sabah saatleriyle beraber serbest piyasalardan gelen rakamlara göre bugün altın fiyatları güne yükselişle başladı. Haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı 492 TL olurken öte yandan çeyrek fiyatı ise 800 TL olarak kaydedildi. Gerek yatırım gerekse hediye amacıyla bu yatırım aracını satın almak isteyen veya satmak isteyen vatandaşlar "22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve canlı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 22 EYLÜL 2021

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.246,00

Satış: 3.296,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 491,26

Satış: 491,28

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 443,07

Satış: 460,20

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YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.596,00

Satış: 1,622,00

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.134,34

Satış: 3.196,09

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 798,00

Satış: 811,00

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.226,00

Satış: 3.289,00

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Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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