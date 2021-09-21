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Giriş Tarihi: 21.9.2021 14:46 Son Güncelleme: 21.9.2021 14:47

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB 2021 2022 Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB 2021 2022 Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri için AÖL sınav tarihleri merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. Açık Lise kayıt ve ders seçimi işlemlerini tamamlayan öğrenciler 1.dönem sınavlarına girebilecek. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2021 2022 AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte yanıtı…

MEB Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunun erişime açıldığını duyurdu. Eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlaya çalışıyor. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2021 2022 AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB 2021 2022 Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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