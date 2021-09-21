BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

Her hafta binlerce ziyaretçisi bulunan market zinciri BİM aktüel ürünler listesi kurumun sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; indirimli ürünler Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olup 21-24 Eylül 2021 tarihlerinde tüketicilerin hizmetine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; bulaşık makinesi tableti, bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi temizleyici, tuvalet kağıdı, ıslak havlu gibi ürünler yer alırken aynı zamanda temizlik, kozmetik ve bakım ürünlerinde de büyük indirim yaşanacak. Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alacak olup bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, termos, kahve makinesi, drone, çalışma masası gibi ürünler indirimli fiyatları üzerinden satışa sunulacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-24 EYLÜL 2021

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.