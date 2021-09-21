Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!
Giriş Tarihi: 21.9.2021 11:53

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

Her hafta binlerce ziyaretçisi bulunan market zinciri BİM aktüel ürünler listesi kurumun sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; indirimli ürünler Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olup 21-24 Eylül 2021 tarihlerinde tüketicilerin hizmetine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; bulaşık makinesi tableti, bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi temizleyici, tuvalet kağıdı, ıslak havlu gibi ürünler yer alırken aynı zamanda temizlik, kozmetik ve bakım ürünlerinde de büyük indirim yaşanacak. Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alacak olup bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, termos, kahve makinesi, drone, çalışma masası gibi ürünler indirimli fiyatları üzerinden satışa sunulacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-24 EYLÜL 2021

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları için İslam Memiş kritik seviyeleri açıklayarak tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Ryan Babel krizi büyüyor! Fatih Terim'in kararından sonra...
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Eylül MasterChef'te mavi takım - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Düelloyu kazanan isim...
Son dakika: Galatasaray'daki Diagne gerçeğini SABAH Spor açıklıyor
İşte fiyat artışının önüne geçecek eylem planı
SON DAKİKA | İstanbul'a 8 istasyonlu yeni hat! "İstanbul’un değerine değer katacak"
Son dakika haberi: Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek, kar geliyor...
Son dakika haberi: Rusya'da Başkan Erdoğan için büyük hazırlık
Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Takım arkadaşına saldıran Marcao'yu affettin ama...'
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA