Bülent Uygun’dan flaş Remy sözleri! ’Sakatım’ dedi...

Sosyal medyada yapılan küfürlerin yanlış olduğunu vurgulayan Uygun, bunu kabul etmediğini sözlerine ekledi. Son transfer Nathan Monzango'nun sakat çıkmasının şanssızlık olduğunu aktaran Uygun, tedavi sürecinin başladığını anlattı.

İyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Uygun, "Sadece yapılması gereken radikal kararlar almamız gerekiyor. Bunları da alacağız. İyiye doğru giderken bazı kararlar alacağız. Altay takımını eski maçlara göre oynatmadık. Önemli eksiklere rağmen iyi işler yaptık. Artık çalışmaya biraz daha desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.