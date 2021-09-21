Cenk Özkacar'dan transfer itirafı! "En ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi"

"A MİLLİ TAKIMI'NIN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM"

2 yılın ardından milli takım kadrosuna çağrıldığını söyleyen Cenk, "OH Leuven'de 6 maç oynayıp, Ümit Milli Takımı'nın geniş kadrosuna dahil olmuştum. Fakat Belçika ve İskoçya'ya maçlarında şans bulamadım. Her zaman hayatımda ve kariyerimde tercihlere açık olmuşumdur. Benim için sorun değil, daha büyük hedefim olan A Milli Takımı kendi içimde barındırıyorum. Burada her hafta oynadığım maçlarda kendimi daha çok geliştirip, saha içerisinde ve dışarısında daha net ve daha olgun bir karakterde olmak için elimden gelen tüm çalışmaları yapıyorum. En büyük hedefim A milli Takımı'nda olmak. Bunun adım adım ilerlemesini istiyorum. Böyle ilerlemesi daha iyi olacaktır. Şimdi o bölgede oynayanlar çok büyük başarılar elde etmiş ve uzun yıllardır Avrupa'da mücadele eden oyuncular. Öncelikli hedefim A Milli Takımı'nın geniş kadrosunda bulunabilmek. Daha sonraki zamanlarda elbette ben de sahada olmak istiyorum. Olduğumu zaman da elimden gelenin en iyisini değil daha fazlasını yapacağımı her zaman için hissediyorum" dedi.

"İDOLÜM VARANE"

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Fransız stoper Raphael Varane'yi idolü olarak gördüğünü söyleyen Özkacar, "Küçüklüğümden beri örnek aldığım bir isim. Raphael Varane'yi kendime örnek alıyorum. Çünkü o da benim gibi 1.90 boylarına yakın ve boyunun uzunluğuna rağmen atletik yapısı iyi bir defans oyuncusu. Sertliğini de bu atletik yapısına ekleyen bir isim. Takım arkadaşlarımın da benzettiği isim gibi olmanın hayalini kuruyorum. Onun sakinliğini çok beğeniyorum. Zamanla ona daha çok benzeyeceğimi ve onun gibi oynayabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ALTAY'IN MAÇLARINI HER ZAMAN TAKİP EDİYORUM"

Eski kulübü Altay'ın sezona iyi başlangıç yaptığını belirten genç stoper, "İyi başlangıç yaptılar. Uzun bir zaman sonra Süper Lig hasretini dindirmesinde çok büyük emeği olan Özgür Ekmekçioğlu'na kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Ekmekçioğlu, kariyer gelişimimde çok büyük desteği olan birisi. Süper Lig'de kalıcı bir Altay olması gerektiğini düşünüyorum. Çok uzun bir süre sonra, İzmir'in en büyük kulübü Süper Lig'de. Yeniden burada kalıcı olmak ve yeniden bu ligde mücadele etmek Altay'a ve camiaya iyi gelecektir. Bu yıl için de en hayırlısını diliyorum ve maçları her zaman takip ediyorum" diye konuştu.

"OYUNUMA EN YAKIN TAKIMDA OLMAK, KARİYERİM ADINA DAHA İYİ OLACAKTIR"

Premier Lig'de oynamanın küçüklük hayali olduğunu dile getiren Cenk Özkacar, "Hedefim her zaman Avrupa'da oynamaktı. İlk adımın neresi olacağı önemli değil ama ardından bir Premier Lig'de oynamak istiyorum. Benim oyunuma en yakın takım içerisinde olmanın kariyerim adına daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu benim hayalim. Bu hedefimi değiştirmiyorum ve bundan şaşmıyorum. Kendimi Premier Lig hayali içerisinde de hapsetmek istemiyorum. Belki de iyi bir sezon geçirip, Lyon'da uzun yıllar devam edebilirim. İspanya, İtalya her türlü proje ve her türlü lige açığım. İyi bir projenin olduğu, kendi oyun stilime yakın, oyun stilime uygun antrenör ve projelerde çalışmak benim için daha iyi olacaktır. Kariyerim adına böyle bir planlama yapmaktayım." ifadelerini kullandı.