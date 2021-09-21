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Giriş Tarihi: 21.9.2021 12:26 Son Güncelleme: 21.9.2021 12:42

Cristiano Ronaldo 3 maçta 4 gol attı! Manchester United'ın 2 büyük yıldızını geride bıraktı...

Cristiano Ronaldo 3 maçta 4 gol attı! Manchester United’ın 2 büyük yıldızını geride bıraktı...

Manchester United'ın transferin son günlerinde Juventus'tan kadrosuna kattığı eski yıldızı Cristiano Ronaldo, kısa sürede sergilediği perfomansla büyük yankı uyandırdı. Portekizli yıldız, daha önce Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen 2 büyük yıldızı 3 maçlık performansıyla geride bıraktı.

Manchester United'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı eski yıldızı Cristiano Ronaldo, taraftarı büyülemeye devam ediyor. 36 yaşındaki Portekizli yıldız, 3 maçlık performansıyla daha önce Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen 2 büyük yıldızı geride bıraktı.

Ronaldo'nun Premier Lig'de çıktığı ilk maçta Manchester United, Newcastle United'ı 4-1 yenerken Portekizli yıldız, 2 gol atarak harika bir başlangıç yaptı.

Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybedilen Young Boys maçında ise yine takımının tek golünü kaydetti.

Son olarak Manchester United'ın Premier Lig'de West Ham'ı 2-1 yendiği maçta Cristiano Ronaldo, takımının ilk golünü attı.

Manchester United formasıyla çıktığı 3 maçı da boş geçmeyen 36 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 4 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de sergilediği 2 maçta 3 gollük performansıyla, daha önce Kırmızı Şeytanlar'da 7 numaralı formayı giyen Angel Di Maria ve Alexis Sanchez'i şimdiden geride bıraktı.

Manchester United'ın 2014'de Real Madrid'den 75 milyon euro rekor transfer ücretiyle kadrosuna kattığı Di Maria, Premier Lig'de 27 maçta 3 gol attı.

Arjantinli yıldız, toplamda ise çıktığı 32 maçta 4 gol attı ve 12 asist yaptı.

Kırmızı Şeytanlar'ın 2018'de Arsenal'den transfer ettiği Alexis Sanchez ise 32 maçta 3 gol attı.

Şilili yıldız, toplamda ise İngiliz ekibinde çıktığı 45 maçta 5 gol atıp 9 asiste imza attı.

Di Maria'nın 1 sezonda Sanchez'in de 2 sezonda ulaştığı 3 gole, Ronaldo 2 maçta ulaştı.

Ronaldo, daha önce 6 sezon formasını giydiği Manchester United'da 292 maçta 118 gol atıp 69 da asist kaydetmişti.

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Cristiano Ronaldo 3 maçta 4 gol attı! Manchester United'ın 2 büyük yıldızını geride bıraktı...
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