DANIŞTAY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Danıştay 30 işçi alımı kurası 21 Eylül 2021 tarihinde noter huzurunda başladı. Yapılan duyuruda "657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi, 21/09/2021 tarihinde saat 10.00'da Danıştay Başkanlığı Hizmet Binasında noter huzurunda yapılacaktır. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kura çekiminin gerçekleştirileceği salona katılımcı alınmayacaktır." İfadeleri kullanıldı.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1) Kura sonucunda belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.

2) Belge teslim tarihi ve yeri www.danistay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

3) Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer adaylar dahil edilecektir.

SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Kura sonucunda belirlenen adaylardan; Kamu Kurum ve Kuruluşların İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.