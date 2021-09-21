Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı? Ders süreleri kaç dakika?

DERSLER 30 DAKİKA MI OLACAK?

Ders sürelerinin kısaltımasına yönelik çeşitli iddialar sosyal medyada dolaşıyor. Tüm iller için ders saatlerinin kısaltılacağına ilişkin bilgi gelmezken detaylar şöyle;

DERS SAATLERİ KISALTILDI MI, DERS SÜRELERİ KAÇ DAKİKA?

Ders süreleri tüm illerimizde olmasa da bazı şehirlerimizde düşürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre Hatay, Diyarbakır, Kırıkkale ve Bursa'da ders sürelerinin kısaltıldığı açıklandı. Buna göre bu illerimizde ders süreleri 10 dakika düşürülerek 30 dakikaya indirildi. Ek olarak Bursa'da 5 dakika indirildi ve ders süresi 35 dakika oldu.