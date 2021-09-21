Ders sürelerinin kısaltılması konusu son günlerde sık sık gündeme geliyor. Son günlerde yüz yüze eğitim hakkında endişelere yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs nedeniyle 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyledi ve "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek" dedi. Okulların açılmasıyla ders saatlerinin kısaltılıp kısaltmayacağı merak ediliyor. Peki Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı? Ders süreleri kaç dakika?
Ders sürelerinin kısaltımasına yönelik çeşitli iddialar sosyal medyada dolaşıyor. Tüm iller için ders saatlerinin kısaltılacağına ilişkin bilgi gelmezken detaylar şöyle;
Ders süreleri tüm illerimizde olmasa da bazı şehirlerimizde düşürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre Hatay, Diyarbakır, Kırıkkale ve Bursa'da ders sürelerinin kısaltıldığı açıklandı. Buna göre bu illerimizde ders süreleri 10 dakika düşürülerek 30 dakikaya indirildi. Ek olarak Bursa'da 5 dakika indirildi ve ders süresi 35 dakika oldu.
HATAY
DİYARBAKIR
KIRIKKALE
BURSA (35 DAKİKA)
Ders süreleri bazı illerimizde 10 dakika indirildi.