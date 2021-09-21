DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 DGS 2. ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanamayan adaylar, 2021 DGS ek tercihler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu noktada, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, boş kontenjanlara göre öğrenciler DGS ek yerleştirme başvurusu yapacak. Peki, 2021 DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ek yerleştirme başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.