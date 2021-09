Fizik geri gidiyorsa sorumlu hocadır!

Oyunun kötülüğü, futbolcunun formsuzluğu, yaşanan şanssızlıklar aşılır ya da aşılmaz ama bir takımın fizik olarak yeterli olmaması teknik direktöre yazar.Geriye gidişin en önemli nedeni, takımlarımızın fizik gücünden uzak olmaları. Daha sezon başı, bir tane grup maçı oynamış ekiplerde yorgunluk var.G.Saray'da Terim'in maçtan sonra "Keşke rotasyon yapsaydım" pişmanlığı anlamsızdı. F.Bahçe'de ise Pereira tekere çomak sokmaya çalışıyor.Terim'in maçtan sonra "Keşke rotasyon yapsaydım" pişmanlığı anlamsızdı.Lazio maçında oyunu ve oyuncu grubunu nakış işler gibi yöneten Terim, Alanyaspor karşısında kararsız bir görüntü sergiledi.Ayrıca Morutan'ı çıkaracağına forvet arkasına alıp oyun lideri olarak kullanmalıydı. Aanholt'u sağ tarafa koyup Ömer'i sol beke çekme hamlesi G.Saray'ın yenilgisine neden oldu. Aanholt sol tarafta kalır, sağ bek olarak Alpaslan rahatlıkla oynayabilirdi. Halil yorgundu, keşke Mohamed 11'de başlasaydı. Mohamed girdikten sonra G.Saray, gol olabilecek 3 pozisyon buldu. Pereira'nın son anda aldırdığı 4 oyuncudan Rossi, Berisha ve Meyer'e ısrarla yer bulmaya çalışması, tekere çomak sokmaya benziyor. Sezon başından beri Pereira, hiç hata yapmadı.Oyunun kötülüğü, futbolcunun formsuzluğu, maç içinde yaşanan şanssızlıklar olabilecek şeyler. Bunlar her takımın başına gelir, aşılır veya aşılamaz ama bir takımın fizik olarak yeterli olmaması, maçın son bölümlerinde koşu kalitesinin düşmesi teknik direktörün sorumluluğundadır. İki hocayı da 'o oynasaydı-bu oynamasaydı' diye eleştirebiliriz, bunlar teknik seçimler. Onlar da kendi fikirlerini söyler, Fatih hocanın yaptığı gibi.Futbolumuzda sürekli geriye gidişin en önemli nedeni, takımlarımızın fizik gücünden uzak olmaları. Daha sezon başı, bir tane grup maçı oynamış takımlarda Sergen Yalçın ve Vitor Pereira abartılı rotasyona gittiler, Fatih Terim ise aynı kadroyu çıkardı.Pereira ile Fatih hocanın durumu farklı. Fatih hoca uzun dönemdir takımın başında ve sorumluluğu daha fazla. Eleştirileri de makul görmek lazım. Çünkü transferden kadro değişimine kadar her şeyin içinde ve camiayı, yönetimi, oyuncuları çok iyi tanıyor. Bu da beklentiyi artırıyor. Reaksiyonlar olacaktır.Sıkıntısı, yeni bir takıma yeni bir oyun düzeni oturtmaya çalışması.En iyiler zaten en üstte. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş çok doğru bir transfer politikası izleyerek eksiklerini planlı şekilde giderdiler. Bunun sonucunu da sahada görüyorlar.Beşiktaş'ın 2-0'dan dönüşü, bir 'büyük takım' refleksidir. Oyuncu kalitesiyle direkt sonuca müdahale ettiler. Trabzonspor da inatçı ve vazgeçmeyen bir takım oldu. Sonraki haftalarda ikisinin birbirini kollamasını izleyeceğiz.Bu ligin en iyi takımı Trabzonspor. Oyuncu grubu birbiriyle iyi anlaşıyor. Herkes taşın altına elini koyuyor,Beşiktaş, açık ara ligin en iyi takımı. Geçen sezonun şampiyonu, zaten çok güçlü bir oyunu vardı. Şimdi üzerine Batshuayi, Pjanic ve Alex gibi üç ekstra oyuncu katıldı.Ve şu anda durdurulması zor bir ekip. Trabzonspor'u da elbette buna ilave edebiliriz. Ama Beşiktaş farkını koruyor.Geride bıraktığımız haftanın en iyi takımı Alanyaspor'du. Galatasaray 'ı taraftarının önünde yenmek her şeyi açıklıyor. Şampiyon adaylarına baktığımızda da Trabzonspor çok iyi oynamasa da hanesine bir deplasman galibiyeti daha ekledi. Takımın şu anda görünen en büyük avantajı Avrupa kulvarında mücadele etmiyor olmaları. Zaten üç rakibinin bu hafta olan performanslarından dagün gibi belli oldu.Ampute takımımızın müthiş performansı gerçekten her türlü övgüye layık.Hepsini alınlarından öpüyorum.Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Sahada sergiledikleri mücadele ve hırs gurur vericiydi. Göğsümüzü kabarttılar.Ampute Milli Takımı'nı canı gönülden kutluyorum. Fizik güce dayalı bir performans sergiliyorlar. Yürekleriyle oynayıp yürekleriyle savaşıyorlar. İkinci kez Avrupa şampiyonu olmaları inanmanın ve çalışmanın bir zaferidir. Bize bu gururu yaşatan oyuncuları tüm kalbimle alkışlıyorum.Muazzam bir başarı hikâyesi. Arkalarında ülkenin gücünü ve inancını hisseden bir oyuncu grubunun, neler yapabileceğini bize bir kez daha ispat ettiler. Hepsini hem takım hem de bireysel olarak kutlamak gerekir.