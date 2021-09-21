Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Inter deplasmanda kazandı!

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca, Atalanta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Atalanta, puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla 4. basamağa çıktı. Sassuolo ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Günün bir diğer maçında ise Bologna, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kaldı.