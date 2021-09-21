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Giriş Tarihi: 21.9.2021 10:04

iOS 15 güncellemesi yayınlandı! iOS 15 özellikleri neler, hangi cihazları destekliyor ve nasıl indirilir?

iOS 15 güncellemesi yayınlandı! iOS 15 özellikleri neler, hangi cihazları destekliyor ve nasıl indirilir?

Apple'ın merakla beklenen iOS 15 işletim sistemi yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yapılan lansmanda bilgi verilen iOS 15, 20 Eylül itibarı ile kullanıcıların erişimine sunuldu. Bu noktada, iOS 15 yenilikleri neler, hangi cihazları destekliyor ve nasıl indirilir sorularının yanıtları merak konusu oldu. iOS 15 yeni özellikleri, FaceTime'dan iCloud'a kadar birçok yeri ve durumu kapsıyor. Peki, iOS 15 yenilikleri (özellikleri) neler, hangi cihazlara geldi ve nasıl indirilir? İşte, iPhone iOS 15 işletim sistemi hakkında merak edilen her şey

Apple kullanıcılarının beklediği iOS 15, 20 Eylül itibarı ile yayınlandı. iPhone kullanıcıları, telefondan ya da bilgisayardan iOS 15 indirme işlemi yaparak ilgili güncellemeyi cihazlarına kurabilir. Bu doğrultuda, iOS 15 özellikleri ve desteklediği cihazlar merak konusu oldu. Bilindiği gibi, kapsamlı bir güncelleme olan iOS 15, getirdiği yenilikler ile de oldukça konuşuluyor. Peki, iOS 15 yenilikleri neler, hangi cihazları destekliyor ve telefona nasıl indirilir? İşte, iOS 15 özellikleri, desteklediği cihazları ve diğer detaylar

iOS 15 HANGİ CİHAZLARI DESTEKLİYOR?

Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları şöyle açıkladı:

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone Xr
  • iPhone X

  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPod touch (7. nesill)

IOS 15 ÖZELLİKLERİ

FaceTime

SharePlay ile tanışın

FaceTime görüşmesi yaparken ekranınızı paylaşın. TV programları ve filmleri izlemenin ya da müzik dinlemenin keyfini birlikte çıkarın. SharePlay,
ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar aileniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yepyeni bir yolunu sunuyor.

Mesajlar ve Memoji

Sizinle Paylaşılanlar

Mesajlar'da sizinle paylaşılan bağlantılar, görseller ve diğer içerikler şimdi ilgili uygulamada Sizinle Paylaşılanlar adlı yeni bir bölümde yer alıyor.
Üstelik Mesajlar'a dönmek zorunda kalmadan, doğrudan içeriği açtığınız uygulamadan yanıt verebiliyorsunuz.

Kendinizi o ana verin.

Yepyeni ve güçlü bir araç seti, zamanınızı ve dikkatinizi ne şekilde önceliklendireceğinizi daha iyi kontrol edebilmenizi sağlıyor. Böylece bir denge yaratarak o anda yaptığınız işe odaklanabiliyorsunuz.

Bildirim özeti

Belirlediğiniz programa göre günlük olarak iletilen yararlı bildirim koleksiyonu sayesinde her şeyden hızlıca haberdar olun. Bildirimleri öncelik sırasına göre akıllıca dizen özet görünümü sayesinde en ilgili olanları en üstte görün.

Dünyayı keşfetmenin yepyeni yolları.

Keşfetmek şimdi her zamankinden daha büyüleyici bir deneyime dönüştü. Harita uygulaması sizi A noktasından B noktasına götürmenin çok daha ötesine geçen olağanüstü yeni ayrıntılar içeriyor. Safari, internette keşif yapmanın daha da fazla yolunu sunuyor. Ve Cüzdan uygulaması en kişisel bilgilerinizi tek bir yerde saklayabileceğiniz güvenli bir alan sağlıyor.

Akıllı. Hızlı. Yardımcı.

Fotoğraflarınızda, ziyaret ettiğiniz unutulmaz mekanlardan elle yazılmış özel yemek tariflerine kadar çok zengin bilgiler yer alıyor. iOS 15 aygıt içi güvenli ve akıllı teknolojilerle fotoğraflarınızda daha fazlasını keşfetmenize, aradığınızı çabucak bulmanıza ve özel anları yeniden yaşamanıza yardımcı oluyor.

Spotlight

Zengin sonuçlar ve fotoğraf arama

Sanatçılar, eğlence sektöründen kişiler, diziler, filmler ve kişi listeniz hakkında zengin arama sonuçları sunmaya başlayan Spotlight size bir bakışta daha fazla bilgi gösteriyor. Üstelik şimdi fotoğraflarınızı da Spotlight'ta arayabiliyor, hatta Canlı Metin özelliğini kullanarak fotoğraflarınızdaki metinlere göre arama yapabiliyorsunuz.

Fotoğraflar

Anılar şimdi canlandılar

Yeni ve göz alıcı bir interaktif arayüze kavuşan Anılar bölümü, hikayenizin görünümünü ve hissini bir şarkıyla kişiselleştirme olanağı veren yeni Anı karmaları özelliğiyle de büyüleyici hale geldi.

Sağlık

Sağlık uygulamasıyla ilgili güncellemeler

Sağlık uygulamasında yapılan güncellemeler verilerinizi sevdiklerinizle paylaşmanın yeni yollarını sunuyor. Düşme riskinizi değerlendirmenizi sağlayacak bir ölçüm ve sağlık durumunuzdaki değişimleri anlamanıza yardımcı olacak bir eğilim analizi bunlardan sadece ikisi.

Gizlilik

Harika özelliklerden yararlanmak için gizliliğinizden ödün vermeniz gerekmemeli. iOS 15, uygulamaların verilerinize nasıl eriştiğini daha ayrıntılı olarak gösteriyor, verilerinizin izinsiz bir şekilde toplanmasına karşı sizi koruyor ve paylaşacağınız bilgileri seçme konusunda daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlıyor.

iCloud+

iCloud; fotoğraflar, belgeler ve notlar gibi önemli bilgilerinizi her zaman güvende, güncel ve tüm aygıtlarınızdan erişilebilir olacak şekilde tutmayı mümkün hale getirdi. iCloud+ şimdi bu deneyimi bir adım ileri taşıyarak günümüzdeki depolama alanı tarifelerinin yerini alacak yepyeni bir abonelik servisi sunuyor.

iOS 15 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

  • Güncelleme yapmadan önce mutlaka yedek almayı unutmayın. Yedek almak, Karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı bir önlemdir.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan Ayarlar'a gidin.
  • Ayarlar'dan Genel menüsüne tıklayın ve Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.
  • Bu seçenekte karşınıza iOS 15 güncellemesi çıkacak. Çıkmazsa ara ara kontrol edin.
  • Eğer karşınıza iOS 15 güncellemesi çıkarsa İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Güncellemeyi şimdi yüklemek için Yükle'ye dokunun.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.

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iOS 15 güncellemesi yayınlandı! iOS 15 özellikleri neler, hangi cihazları destekliyor ve nasıl indirilir?
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