Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:13 Son Güncelleme: 21.9.2021 09:15

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı

Yurt başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler gözünü KYK yurt yedek sonuçlarına çevirdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre; yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı tarihler belli olurken öğrenciler sonuçlarını e-Devlet ekranı üzerinden görebilecekler. Peki; KYK yurt yedek sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçlarına ilişkin bilgiler.

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte yapılan değerlendirmeler sonucu herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK yurt yedek sonuçları için araştırmalar yapıyorlar. Konu ile ilgili Kredi ve Yurtlar Kurumu sonuçların açıklanacağı tarihleri açıklarken sonuçlar aşama aşama olacak şekilde belirtilen tarihlerde açıklanacak. Peki, KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? İşte 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

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KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı
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