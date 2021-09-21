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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:30 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:30

Okullar tekrardan kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB Mahmut Özer açıkladı!

Okullar tekrardan kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB Mahmut Özer açıkladı!

Ülkemizde son dönemde görülen vaka sayıları, okullar kapanacak mı, tekrardan kapanır mı sorularını da yanında getirdi. 6 Eylül tarihinde açılan okullarda yüz yüze eğitim veriliyor. Yüz yüze eğitimle birlikte bir haftada 580 bin sınıfın 198’inde eğitime ara verildi. Bu noktada okullar tatil olacak mı sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı, tekrardan kapanır mı? Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi.

Okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek mi, okullar kapanacak mı soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl uzunca bir süre okullarda yüz yüze eğitim verilememişti. Yeni eğitim ve öğretim yılı ise 6 Eylül tarihinde yüz yüze olarak başladı. Bu noktada artan vaka sayıları okulların tekrardan kapanma ihtimali ile ilgili iddiaları da beraberinde getirdi. Peki, 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı, tekrardan kapanır mı? İşte okullarda yüz yüze eğitime ilişkin Mahmut Özer'in açıklamaları;

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber'de konuşan Bakan Özer, 'Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik." dedi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.

850 BİN SINIFTAN SADECE 198'İNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bakan Özer şunları söyledi: Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.

"OKULLAR AÇIK KALACAK, GÜNCELLEME YAPABİLİRİZ"

Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız.

ÖĞRETMEN AŞI ORANI

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

VELİNİN RIZASI OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayacak.

İŞTE YENİ TEDBİRLER VE MASADAKİ O MODELLER

  1. İller okullarının durumuna göre ikili eğitim,
  2. 2- Yüz yüze eğitim modelinde sınıfların seyreltilmesi,
  3. 3- Hafta sonu da eğitimin devamı, öğretmen takviyesi gibi önlemleri devreye sokacak.
  4. Her ilin, ilçenin hatta okulun durumuna göre verilecek bu kararlarla pandemi yönetimi daha rahat olacak.

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Okullar tekrardan kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB Mahmut Özer açıkladı!
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