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Giriş Tarihi: 21.9.2021 14:02 Son Güncelleme: 21.9.2021 14:02

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 27.Dönem POMEM sonuçları için gözler EGM’de!

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 27.Dönem POMEM sonuçları için gözler EGM’de!

Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden açıklanacak olan POMEM mülakat sonuçları için adaylar araştırmalarını sürdürüyor. 8-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında başvurularını tamamlayan adaylar sonrasında ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarına tabii tutuldular. Şimdi ise 27.Dönem POMEM sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. POMEM sonuçları EGM PA üzerinden adayların erişimine açılacak.

Mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabii tutulan adaylar POMEM sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda; "POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranırken değerlendirme aşamasında ise adaylara, soruların yazılı olduğu kart çektiriliyor ve konu hakkında sunum yapması için süre veriliyor. Konu ile ilgili komisyonca adaylara sorular da sorulabiliyor. 27.Dönem POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 27.Dönem POMEM sonuçları için gözler EGM’de!
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