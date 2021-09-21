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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:10 Son Güncelleme: 21.9.2021 09:10

Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlana yapımlar reyting sonuçları için galibiyet mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, Ab ve ABC1 sıralaması merak konusu oldu. TRT1’de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, ATV’de Kalp Yarası, Tv8’de Masterchef izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan sadece biri zirvenin sahibi olacak. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 201 reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm sıralama…

Reyting sonuçları açıklanıyor! Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi ve filmler izleyiciyle buluştu. Dün akşam MasterChef Türkiye, Yasak Elma, Kalp Yarası yeni bölümleriyle ekrana gelirken sıralamada galip gelen yapım merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları 20 Eylül 2021

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pazartesi gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Eylül reyting sonuçları ile dünün reyting sonuç sıralaması açıklanınca haberimizde yer alacaktır…

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 13 EYLÜL

1 KALP YARASI ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 YASAK ELMA FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 KALP YARASI (OZET) ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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