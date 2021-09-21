Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi ve filmler izleyiciyle buluştu. Dün akşam MasterChef Türkiye, Yasak Elma, Kalp Yarası yeni bölümleriyle ekrana gelirken sıralamada galip gelen yapım merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları 20 Eylül 2021
Pazartesi gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Eylül reyting sonuçları ile dünün reyting sonuç sıralaması açıklanınca haberimizde yer alacaktır…
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 13 EYLÜL
1 KALP YARASI ATV
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 YASAK ELMA FOX
5 ESRA EROL'DA ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 KALP YARASI (OZET) ATV
8 YASAK ELMA (OZET) FOX
9 ATV ANA HABER ATV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV