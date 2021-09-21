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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:13 Son Güncelleme: 21.9.2021 09:13

Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu!

Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu!

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezonun ilgi çeken yapımları arasında yerini alan Sadakatsiz yeni sezon tarihini duyurmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Sezon finalinde Asya ve Derin’in uçurumdan aşağı yuvarlandığı sahne izleyenleri şaşkına çevirmişti. Yeni sezona ilişkin tanıtımda Asya’nın dik duruşuyla beraber Derin’in ise tekerlekli sandalyedeki görüntüleri dizinin takipçilerini şimdiden heyecanlandırmaya yetti. Bu noktada ise “Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

Kanal D'de yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi yeni sezon için geri sayım başladı. Haziran ayında bomba bir final sahnesiyle sezona ara veren yapım yayınladığı fragmanda da izleyenleri oldukça heyecanlandırdı. Öte yandan "Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?" soruları binlerce kişi tarafından yanıt aramaya başladı. İşte Sadakatsiz dizisi 2. Sezon fragmanı ve yeni bölümün yayınlanacağı o tarih...

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayımlandı. Buna göre dizi 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz yeni sezon 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

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Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu!
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