Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu!

Kanal D'de yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi yeni sezon için geri sayım başladı. Haziran ayında bomba bir final sahnesiyle sezona ara veren yapım yayınladığı fragmanda da izleyenleri oldukça heyecanlandırdı. Öte yandan "Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?" soruları binlerce kişi tarafından yanıt aramaya başladı. İşte Sadakatsiz dizisi 2. Sezon fragmanı ve yeni bölümün yayınlanacağı o tarih...
Dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayımlandı. Buna göre dizi 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
Sadakatsiz yeni sezon 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?